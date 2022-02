Selon Christopher Dring de GamesIndustry.biz Horizon: Forbidden West est N°1 des ventes physique cette semaine aux UK et est le second plus grand lancement pour un jeu PS5 après Spider-Man: Miles Morales.Un Tier des ventes ont été fait sur PS4.Deuxième plus gros lancement de l'année après Pokemon Legends.Il rappelle que les ventes physiques sur consoles ont baissé d'environ un tiers depuis Horizon : Zero Dawn.Les données de téléchargement arrivent plus tard la semaine prochaine.