God is a Geek 4/10

CrossfireX a quelques idées intéressantes dans les doubles campagnes de Remedy, mais tout le reste semble daté et générique.

IGN 3/10

Les deux campagnes solo de CrossfireX sont bâclées, sans âme et heureusement brèves.

Crossfire X souffle le chaud, mais surtout le froid. La partie en ligne est indigne d'une production 2022 et pour bien des raisons à commencer par un contenu trop faible et surtout trop fermé. Le manque de finition et stabilité pose la question des contrôles qualité validant la mise en ligne d'un jeu, la situation ne donnant pas du tout envie de jouer dans ces conditions. C'est dommage, car visuellement, Crossfire X reste agréable pour un portage d'un titre de plus de 15 ans et Remedy rehausse fortement le tout avec une campagne qui semble tout d'un coup solide quand on sort d'une session multi. La partie free to play souffre de bien trop de défauts rédhibitoires pour prétendre se créer une communauté aujourd'hui et j'aurais tendance à vous le déconseiller malgré sa gratuité. Le solo, pourquoi pas, mais sachez que cela vous en coutera une 30aine d'euros pour 4-5 heures.On pourrait résumer Crossfire X en très peu de mots : non optimisé, sans contenu, avec un shop trop présent. Heureusement que Remedy offre une campagne un minimum intéressante. Sans cela on n'entendrait bientôt plus parler du FPS de Smilegate, hormis drama.