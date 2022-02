Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Moteur Decima.■PS4 : dynamique 900~1080p à 30fps + VRS (1080p sur Zero Dawn).■PS4 Pro : dynamique 1800p checkerboard rendering à 30fps + VRS (2160p cb + 1368p sur Zero Dawn).■Le 30fps semble plus solide sur Horizon Forbidden West qu'il ne l'était sur Zero Dawn.■PS5 mode performance : dynamique 1800p checkerboard rendering à 60ps.■PS5 mode résolution : 2160p natif à 30fps.■En dehors de la résolution l'expérience visuelle est la même sur PS4 et PS4 Pro.■Excepté la résolution et le framerate, les mêmes paramètres graphiques sont utilisés pour les deux modes sur PS5.■Le framerate est quasi verrouillé sur PS5 dans les deux modes sauf pour les cinématiques en mode performance ou c'est moins bon avec un peu de stuttering.■La résolution des textures est bien supérieure à Zero Dawn.■Les différences visuelles entre les PS4/Pro et la PS5 se situent au niveau de l'éclairage, LOD, la peau, la distance d'affichage, la géométrie, les effets de l'eau (SSR), le nombre d'objets, la densité du feuillage, rendu + volume des nuages et la qualité des assets réduits/supprimés sur old gen. Et même si le jeu parait beaucoup plus riche sur PS5, la PS4 s'en sort plutôt bien.■L'éclairage autour des héros a été diminué, il pense que c'est un choix artistique.■Pour John les versions PS4/Pro semblent correspondre aux réglages bas sur PC contre de l'ultra sur PS5.■Progression assez notable au niveau du rendu de l'eau, des personnages ainsi que les animations faciales (merci la motion capture) par rapport à Zero Dawn même sur PS4/Pro, en gros la plupart des défauts du premier ont été grandement corrigés/améliorés.■Presque toute la végétation réagit désormais à Aloy, le rendu de l'eau a été modifié et la lumière se propage à travers de manière réaliste.■Global illumination beaucoup plus réaliste.■Quelques problèmes de pop-in de feuillage et de chargement d'objets.■Les cutscenes peuvent provoquer des baisses de framerate.■Certains problèmes semblent être corrigés avec le patch day one.■Les temps de chargement sont rapides : ~8s sur PS5 contre ~52s sur PS4 Pro et ~5 secondes en fast travel.