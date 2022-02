Je ne vais pas parler de Zelda car je ne l'ai pas fait, mais je vois notamment un reproche sur Horizon avec " Manque de nouveauté " Je veux bien mais vous voulez amélioré quoi sur un jeu de ce genre. ? Que l’héroïne lance des bananes pour faire glisser/tomber les ennemis ( des Choses pas crédible ? )



Tout les Open Word ou presque on se ballade en Cheval, on se cache dans des hautes herbes pour l’infiltration, on se ballade dans des forêts, montagne, désert etc. Ou alors quand c'est GTA/Watch dogs on se ballade en véhicule, on se cache derrière un mur pour s'infiltrer et tuer les ennemis.



Dans ce cas la les jeux de voitures, ca manque de nouveauté également, on ne fait que conduire des voitures à chaque opus.



Les Fps on ne fait que tirer. Les jeux de foot Idem, à part des nouveaux mode, c'est la même chose.



Bref pour moi va pas falloir s'attendre a des grosse nouveautés point de vue JV, et ca ne va que tourner en rond maintenant.