Né en Tchécoslovaquie après la Seconde Guerre mondiale, Ivan Reitman débarque au Canada à l'âge de 4 ans avec sa famille. Pendant ses études, il réalise et produit plusieurs courts-métrages, avant de fonder une société de distribution spécialisée dans le cinéma non commercial.Il entre peu de temps après à la télévision en tant que producteur. C'est là qu'il fait la connaissance de Dan Aykroyd, qui sera à l'affiche de certains de ses films, à qui il confie la présentation d'une émission, Greed. C'est également grâce à la télévision qu'il fera la rencontre de deux acteurs qui collaboreront avec lui par la suite, Bill Murray et John Belushi. Les trois participent à la création de la série satirique The National Lampoon Show.Après ce début de carrière dédié au petit écran, Ivan Reitman se lance dans la réalisation de son premier long-métrage en 1971, Foxy Lady, qu'il produit également. Accumulant les fonctions de producteur et de réalisateur, il ne rencontre son premier succès qu'en tant que producteur avec American College, réalisé en 1977 par John Landis.Spécialiste de la comédie, il donne son premier contre-emploi à Arnold Schwarzenegger avec Jumeaux, film dans lequel l'ancien Monsieur muscle joue le rôle du jumeau de Danny DeVito. Le tandem Arnold Schwarzenegger-Ivan Reitman se reformera à deux reprises avec Un flic à la maternelle et Junior.En 1989, cinq ans après le premier volet, l'équipe de S.O.S. Fantômes se réunit pour une suite qui connaitra également un vif succès. Tout comme Président d'un jour avec Kevin Kline et Sigourney Weaver.Egalement producteur, il avait produit In the Air de son fils Jason Reitman, qui lui avait valu une nomination à l'Oscar.