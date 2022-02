Comics / Manga / Bande Dessiné

Kishō Taniyama (Jean Kirschtein SnK) en tant que Dark Schneider







Tomori Kusunoki (Karen Kohiruimaki/Llenn Sword Art Online Alternative Gun Gale Online) en tant que Tia Noto Yoko







Hiroki Yasumoto (Sado "Chad" Yasutora Bleach) en tant que Gara







Yōko Hikasa (Rias Gremory High School DxD) en tant qu'Arshes Nei



(Jean Kirschtein SnK) en tant que(Karen Kohiruimaki/Llenn Sword Art Online Alternative Gun Gale Online) en tant que(Sado "Chad" Yasutora Bleach) en tant que(Rias Gremory High School DxD) en tant qu'

a annoncé jeudi quede!! Le manga d'action fantastique se verra adapté via un nouvel anime qui fera ses débuts dans le monde entier suren 2022. La société a révélé la distribution et quelques visuelles autour de l'anime.Cela sera le studio Liden Films qui sera derrière l'anime la production aura entre autre, Takaharu Ozaki (Goblin Slayer) en tant que réalisateur.. Yousuke Kuroda (My Hero Academia, Mobile Suit Gundam 00) pour la charge de la composition de la série. Sayaka Ono (CROSS ANGE Rondo d'Angel et Dragon) en charge du chara-design des personnages. Yasunori Ebi (Naruto) pour la direction du son et enfin Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden, Fairy Tail) en tant que musique compositeur.Pour les Seiyu nous auront les personnes suivante.L'anime recevra un programme spécial en ligne suretle 10 février à 20h00. JST avec les acteurs et le réalisateur.HYPE