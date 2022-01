Salut les Gamers ! l'un de vous saurait m'aider pour le transfert de mes données sauvegardés PS4 via DD Externe Seagate 2To J'ai déjà tenté de l'utiliser comme espace de stockage étendue, j'ai donc facilement pu déplacer mes applications vers celui-ci mais je n'arrive pas à transférer ou copier mes données sauvegardés pour les utiliser sur ma PS5 J'ai aussi tenté de le formater en XTAF pour m'en servir comme stockage USB, j'ai ensuite utiliser l'option sauvegarde de ma PS4, mais je ne peux m'en servir que pour restaurer celle-ci Donc la question est simple, comment utiliser un support USB pour ensuite y sauvegarder mes données sauvegardé de jeu (mes saves quoi !) pour ensuite les utiliser avec ma PS5 Gros joueur de RPG ça me briserait le coeur de tout perdre merci

posted the 01/26/2022 at 07:34 PM by neetsen