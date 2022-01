Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■3 modes graphiques :-Mode Fidélité : 2160p/30fps locké.-Mode Performance : 1440p/60fps quasi locké.-Mode 120Hz : 1080p/120fps avec quelques baisses comme à Madagascar mais stable la plupart du temps.■Pas de DRS visiblement.■Quelques améliorations visuelles mineures : de meilleurs reflets de l'eau, meilleures ombres, LOD plus élevé, certaines textures plus nettes, moins de pop-in, meilleur motion blur et changement au niveau de la luminosité/contraste.■Les temps de chargement sont plus rapides ~2.4 secondes (32s en mode de rétrocompatibilité et 48s sur PS4 Pro).■La prise en charge de l'audio 3D est assez impressionnante.■Support de la DualSense également (haptiques et gâchettes) mais rien de renversant.