Étant donné que cette gen (si on aime vraiment le jeu vidéo et qu'on est pas allergique a un constructeur car groupie du rival) faudra les 3 consoles ou au minimum un PC gamer avec une ou deux consoles, j'imagine que certaines d'entre elles prennent la poussière, non ?



Ça vous dérange pas d'avoir une console dont vous vous servez très peu?



Perso plusieurs fois des potes m'ont dit, pourquoi tu la revends pas si tu t'en sers pas?

Bin justement comme je leur dit toujours, si je la revend et que après au final, il sort un jeu qui me hype vraiment, j'aurai l'air fin.

Genre j'aurai revendu ma Switch, je serais bien deg de pas pourvoir jouer au prochain BOTW2.



Donc ouais perso, il est clair que sur mes 3 consoles, suivant les périodes, certaines vont prendre la poussière, mais d'un autre côté, elles auront toute les 3 des jeux d'exceptions cette gen, qui feront que je regretterai pas de les avoir garder.

Les 3 seront donc sûrement indispensables.



Un peu comme la 7 ème gen en fait. Résultat mes 360 et PS3 avaient beaucoup tourné.



Vous gérez comment votre ratio temps de jeux, ceux qui ont toute les consoles/plateformes ?