Avec la sortie prochaine de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin et la promotion de Final Fantasy XVI.



Le débat à été relancer sur quel EP de la franchise est le meilleur ou le plus mer-dique.



Et je propose qu'on y réponde une fois pour toute.



Avec un commentaire ou sera indique votre FF préfère/déteste. Avec un minimum de justications.



Vous pouvez bien sûr débattre de vos choix entre vous, même si je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.