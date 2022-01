Salut à tous!



J'avais juste une ptite réflexion comme ça.

Et si cette stupide politique de jeu next gen à 80 euros n'était pas l'argument de vente ultime du gamepass?



80 euros!? C'est perso hors de prix, à ce prix là je fais une étude de marché avant d'acheter un jeu. Alors je sais qu'on peut les avoir moins chers chez Carrefour/Auchan... à la sortie. Mais bon quand même. C'est juste une histoire de principe. Je lâche pas 80 balles comme ça. Ce n'est pas un achat anodin.



Et là, ya Microsoft qui propose son super gamepass pour une dizaine d'euros par mois. Avec un catalogue qui s'étoffera très vite vu toutes les acquisitions. On sait très bien qu'au bout de quelques années, une fois que Microsoft aura le monopole, les tarifs seront BEAUCOUP plus élevés et ptet même que certains jeux sortiront uniquement sur le gamepass. Mais ça c'est une autre histoire...



Bref tout ça pour dire que Microsoft doit voir comme un miracle cette taxe next gen. Comment ne pas s'intéresser à leur gamepass? Call of Duty à 80 balles sur PS5 ou un abonnement gamepass à une dizaine d'euros qui m'offrira un riche catalogue? Bravo Sony.