C'est la guerre des finances et des investisseurs. L'annonce par Microsoft du rachat d'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo, Activision-Blizzard, a eu des secousses jusqu'à la bourse où Sony voit ses actions chuter de 13% (soit environ $20 milliards), il fallait remonter à Octobre 2008 pour voir un tel pourcentage.Rien que Call of Duty, qui est une des plus grosses IP tiers sur les consoles PlayStation, l'idée d'une exclusivité Xbox/Windows peut rebattre les cartes. Selon Bloomberg, Sony va avoir un gros challenge pour rivaliser avec Microsoft s'ils se lancent dans un format à la Netflix, le problème étant qu'ils n'ont pas un porte-monnaie aussi large (mais pourra probablement compter sur la force de ses propres IP).Un effet beaucoup beaucoup moindre chez Nintendo, qui ne perd seulement que 0,22% (quand Capcom, Square-Enix et d'autres éditeurs voient leur parts augmenter jusqu'à 10% suite à cette annonce).