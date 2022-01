6 Janvier : Demon Gaze Extra (PS4, Switch)

7 Janvier : MADiSON (PS4, One, PC)

7 Janvier : Nightmare : The Lunatic (PC)

13 Janvier : The Anacrusis (Xbox, PC)

14 Janvier : God of War (PC)

14 Janvier : Overlook Trail (PC)

14 Janvier : Supraland: Six Inches Under (PC)

14 Janvier : Theatre of Sorrows (Switch, PC)

20 Janvier : Blackwind (PS4, One, Switch, PC)

20 Janvier : Windjammers 2 (PS4, One, Switch, PC)

20 Janvier : Rainbox Six : Extraction (PlayStation, Xbox, PC)

24 Janvier : Hidden Deep (PC)

26 Janvier : Diplomacy is Not an Option (PC)

27 Janvier : Cogen: Sword of Rewind (PS4, One, Switch, PC)

27 Janvier : Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (PS4, One, Switch, PC)

27 Janvier : Wanderer (PS4, PC)

28 Janvier : Légendes Pokémon : Arceus (Switch)

28 Janvier : Uncharted Legacy of Thieves Collection (PS5)