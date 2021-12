Salut tout le monde, Je cherche une CG doc casé car j'ai acheté un PC pour les 18 ans de mon fils mais avec un circuit graphique integré pour le moment vu le prix des cartes qui est indécent. Ça suffit pour jouer à apex en médium 1080p mais j'aimerais bien qu'il puisse en profiter un peu plus confortablement. S'il vous reste une GTX pas trop pourrie on peut peut être voir pour que je vous la rachète pas trop cher? Merci!

Like

Who likes this ?

posted the 12/12/2021 at 07:38 PM by superpanda