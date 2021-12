Thomas Mahler PDG de Moon Studios (Ori and the Blind Forest) a récemment annoncé que leur prochain jeu ne sera pas édité par Microsoft.La raison est très simple, ils ne veulent plus d'exclusivités !Ils veulent pouvoir sortir leurs jeux partout et plus particulièrement sur PlayStation dont ils avaient reçu énormément de requêtes de fans pour porter leurs précédents jeux.Ce fameux jeu qui ne sera pas une suite à Ori et décrit comme un A-RPG 3D innovant sera donc publié par Private Division (Hades, The Outer Worlds...)Au passage il met aussi un petit taquet à Microsoft en disant que leurs histoires de "jeux sans frontières artificielles" c'est du pipo et espère qu'à l'avenir ils aient les couilles d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils disent en sortant vraiment leurs jeux sur toutes les plateformes.