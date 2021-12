La Zelda Ultima Collection késako?Une collection de MEDIA d'artiste ( musique ,fan made arts) assemblé et gravitant autour d'un logiciel de lancement ( plus courrament appelé frontend)vous permettant de réunir et de lancer tout vos jeux au même endroit .(Sous réserve d'avoir les originaux of course) Très pratique pour un youtubeur ,ou un gros collectionneur qui ne voudrait pas déballer ses jeux ou qui n'as pas envie de devoir ressortir toutes ces vieilles consoles du placard , elle a été pensé comme une vraie collection , avec une vraie plus value en terme de contenu et d'esthétique; Elle est pourvue d'une timeline ,et bientôt un glossaire.Elle est complétement dénuée de jeux , c'est avant tout une enveloppe graphique crée par un fan de la saga et tournant sur launchbox/Big box.J'ai prévue de faire 5 Ultima sous ce même format : Les prochaines Resident evil , mario ,mgs et Castlevania.