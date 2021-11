mais c’est un film complètement différent

le Stallone Cut de Rocky IV propose un meilleur film

Rocky IV est une œuvre importante dans la Pop Culture. Le film est un savant mélange d’action, de drame, de testostérone le tout rythmé par une bande-originale légendaire. A lui seul, Rocky IV est une synthèse parfaite des 80’s et annoncé ce qui aller se passer dans la décennie suivante. Les spécialistes notent que la structure du film met l’accent sur le pouvoir de l’individu, incarné par Rocky, le héros typiquement américain, inventif, déterminé et idéaliste, qu’ils opposent à la caractérisation hyperbolique d’Ivan Drago en tant que représentant de la puissance soviétique dans le contexte de la dernière partie de la guerre froide. Le film est également interprété comme un commentaire sur la lutte pour le pouvoir entre la technologie et les humains, illustrée à la fois par le robot de Paulie et la technologie utilisée par les entraîneurs de Drago.En août 2020, Sylvester Stallone a annoncé qu’une édition director’s cut du film sortirait pour commémorer le 35e anniversaire e la sortie de Rocky IV. L’acteur réalisateur a passé un peu plus de neuf mois à remanier le film pour en obtenir une version proche du premier opus. Rocky IV: Rocky vs. Drago The Ultimate Director’s Cut propose pas moins de 40 minutes de séquences inédites, dont des prolongations significatives des deux scènes de combat et de la scène des funérailles d’Apollo Creed. Aussi, toutes les scènes avec le fameux robot de Paulie ont été retirées du long-métrage.Le director’s cut de Rocky IV a été projeté le 11 novembre 2021 dans les salles de cinéma américaines le temps d’une soirée et est disponible en digital depuis le 12 novembre aux États-Unis. Pour l’heure, nous ignorons la date de sortie française en numérique du film qui devrait bénéficier d’un nouveau doublage. Voici ce qu’il faut retenir de cette nouvelle version :L’introduction du film a été revue. Si dans sa version originale le film débute sur un montage du dernier combat de Rocky contre Clubber Lang (Mister T.) accompagné de la musique ‘Eye Of The Tiger‘ de Survivor, le Stallone Cut de Rocky IV s’ouvre directement sur une récapitulation de l’amitié naissante entre Rocky et Apollo dans Rocky III. Les seconds rôles qu’Adrian (Talia Shire) et Duke (Tony Burton) ont plus de temps à l’écran alors Ludmilla (Brigitte Nielsen) en a perdu.. Tout comme le Zack Snyder’s Justice League,