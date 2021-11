Hello Gamekyo ^^ j’avais une petite question un peu bête sur Sekiro ^^



C’est un jeu que j’adore ! Et je me suis lancé sur One de le platiner ! Or je bloque en NG2+ contre le boss de fin …



Lors de mon premier run (pour la fin purification) j’ai dû passer au moins 3 heures d’affilées pour éclater avec Mortal Draw (et encore c’est un miracle d’y être arrivé)



Mon NG+ j’ai fait la fin Shura j’ai un galéré mais ça va

Mais en NG2+ … J’ai « trouvé » une technique mais je trouve que ça fait pas tant de dégâts que prévu



Pour la première phase contre Genichiro j’y vais à l’Ichimonji double. La première phase avec Isshin avec les confettis et un sucre d’Ako et passage flottant… Pour les autres phases je tente le parapluie mais niveau dégâts ce n’est pas ouf. Pourtant au début avant de farmer un peu j’avais 33 en pts d’attaque. Je suis monté à 35 mais je ne vois pas trop la différence. Je tente de monter à 40 à votre avis ?