Salut !Je reviens sur ce titre qui me donne toujours très envie, et dont les développeurs continuent de faire, chaque mois, une mise à jour du développement, des changements opérés, etc.Et pour cette dernière MAJ, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont opté pour deux énormes changements pour le titre du jeu !D'ailleurs, l'un des changements vient du titre en lui-même :Vous en pensez quoi ?Un aussi gros changement sera t-il néfaste pour le jeu ?Ou, au contraire, c'est maintenant qu'il faut le faire puisque le jeu passe inaperçu depuis son annonce ?Fan de la nouvelle DA des persos ou l'ancienne était mieux ?

Who likes this ?

posted the 11/02/2021 at 11:45 AM by sephrius