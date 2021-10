Je pensais faire un article là-dessus avant mais c'est désormais officiel : la vidéo "Nintendo Switch Online + Expansion Pack - Overview Trailer" sur la chaine YouTube principale de Nintendo devient leur vidéo la plus détestée avec un record de plus de 100k dislikes, dépassant les 96k dislikes de la vidéo d'annonce de Metroid Prime: Federation Force et auxquels on peut aussi parler des 45k de dislikes à la vidéo annonçant le jeu MOBA de Tencent Pokémon UNITE sur la chaine YouTube de Pokémon.Et pour cause : le service peine à convaincre les connaisseurs entre la sélection de jeux au lancement jugée pauvre, la qualité de l'émulateur qui fait moins bien que sur Wii U et son fameux filtre noir et autres problèmes techniques du genre input lag, pour l'augmentation du prix ça fait cher.On aura autre chose que le DLC d'Animal Crossing, d'autres jeux seront également offerts (tant que ça n'est pas du calibre d'un Tetris/Pac-Man 99...) et la collection N64 sera bientôt fournis, mais pour vous est-ce déjà trop tard ?