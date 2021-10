Yo,Bon du coup, comme d'hab hein, p'tite vidéo en prévision pour vous parler d'un jeu dispo' dans le Game Pass.J'ai déjà vu un article passé dessus, mais j'vais m'attarder un peu plus longtemps sur le jeu et son concept.Concrètement, on est dans une boucle temporelle de 25 secondes, et on joue en tour par tour ou en simultané, en 1v1 ou en 2v2. Les objectifs consistent à de la capture de zone, d'objets ou de la destruction de base. A chaque fin de tour, la boucle revient au départ et les actions effectuées avec vos personnages seront enregistrées. Si vous mourez au cours de la boucle temporelle, vous pouvez toujours continuer à jouer jusqu'à la fin des 25 secondes dans l'éventualité où vous arriveriez à empêcher sa mort prématurée.Jouer en simultané implique d'avoir un ennemi en face de nous en même temps sur une manche. Ca rend la chose beaucoup plus complexe dans le fait puisqu'il faut gérer un personnage et l'objectif en même temps en 25 secondes. En 2 contre 2, ça revient au même, mais c'est encore plus bordélique. L'avantage du tour par tour, c'est d'établir une stratégie en prenant un peu plus son temps, et de ne pas être soumis à des défauts de connexion.Les différentes classes apportent toute une utilité spécifique, renforçant l'aspect stratégique du jeu sur des combats intenses à travers les 12 maps du jeu. Il coûte pas très cher, est dispo' dans le Game Pass depuis le jour de la sortie, et il est même doublé en français (vu le prix, j'voulais le souligner).Maintenant que j'ai expliqué tout ça, si vous matez la vidéo, d'une, vous pouvez aisément passer les 3 premières minutes où j'explique la même chose, de deux, vous pouvez ne pas vous attendre à un gameplay de fou, puisqu'on s'est fait rouler dessus sur la game, à l'exception d'une dernière action pas trop dégueulasse qui a un peu sauvé les meubles (mais pas la partie elle-même...).Du coup, si vous avez le Game Pass, essayez-le, vraiment, il vaut le coup d'oeil !