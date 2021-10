Vous n'arrivez pas a chopper de PS5 ? Peut-être que vous pourrez vous reporté sur cette sublime reproduction de l’échiquier de Xehanort et Eraqus a seulement 700$ disponible sur la boutique de Square-Enix US.N'oubliez pas de rajouter les Frais de Port, les 20% de taxe, la possible douane ect... car pour l'heure il n'y a toujours rien sur la boutique FR

posted the 10/06/2021 at 11:28 AM by guiguif