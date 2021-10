On est à J-2 de l'annonce du dernier personnage du second et dernier season pass de Super Smash Bros Ultimate, le jeu qui aura repoussé les limites du casting avec plus de 80 personnages jouables et plus de 100 stages ainsi qu'une infinité de musiques issues de jeux Nintendo et éditeurs tiers.Qui sera le dernier personnage ? J'allais écrire un article résumant les possibilités quand Nintendo, via le compte officiel japonais de la série Smash Bros, tweet aux fans de "déchainez votre imagination" au sujet de l'annonce de mardi.Soit Nintendo est HYPER confiant dans les qualités de son dernier personnage DLC, un personnage qui ferait autant l'unanimité qu'un Sephiroth ou Banjo et Kazooie... Bah je n'en vois pas tellement.Soit il se trame quelque chose et j'avais déjà noté un truc différent d'habitude : cette fois la présentation et Nintendo insiste sur "c'est la dernière présentation de Sakurai", au lieu de "c'est le dernier combattant". Et si nous avions plusieurs personnages d'annoncés ? Pas plusieurs nouveaux personnages, mais plutôt des combattants échos par exemple ?Le terme de "combattant écho" a été introduit avec Ultimate pour distinguer les personnages doublons et qui pouvaient directement être associé aux personnages d'origines via une option dans le menu, du genre sur une même case Marth ou Lucina peuvent être sélectionnés. Sauf que dans le jeu de base au final... Il n'y avait pas tellement de combattants échos.Finir sans un bon gros nouveau personnage pourrait toujours être décevant pour certaines personnes c'est sur, mais d'un autre coté on finirait sur plusieurs personnages histoire de compléter le roster de base car en même temps, le prochain Smash Bros risque de ne pas venir avant longtemps.Je ferais peut être cet ultime article résumant mes prédictions, mais en attendant : déchainez-vous, let go wild !