Bon la Castlevania advance m'a clairement donné envie dépoussiéré l'interface qui à déjà 2 ans, du coup je vous fais pars de quelque nouveaux screensA L'époque j'avais couvert toute la série , c'est à jour peut être m'as plus belle réal avec La Zelda collectionvoilà la version de base :Et la tronche que ça a un peu près aujourd'hui ( ça a bien bougé la vidéo date)

Who likes this ?

posted the 09/24/2021 at 07:15 AM by chataigne