Salut à tous Récent possesseur de PS5, je pose plusieurs question, peut être bête : - est il préférable de la mettre en horizontal ou vertical ? Comme à l'époque de la PS3 (je crois) cela pouvait générer des soucis ? Et comme je viens d'acheter une housse de protection qui ne peut se mettre que en position vertical.. Bref vaut il mieux la lettre en horizontal ou le vertical ne risque rien même à long terme ? - le PS STORE sur PS4 il y avait une section démo que je ne trouve pas sur PS5, existe t'elle ? - moquez vous si vous voulez mais, la démo de Stranger of Paradise est elle encore téléchargeable ?

Like

Who likes this ?

posted the 09/19/2021 at 06:42 PM by neetsen