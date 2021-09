Suite de l'article en lien en dessous

La pénurie de semi-conducteurs impacte non seulement l’industrie du jeu vidéo, mais aussi celle du PC, des serveurs ou des voitures. La demande est telle que la production ne parvient toujours pas à suivre et lorsque l’on regarde l’historique des déclarations des uns et des autres, force est de constater que le futur est assez imprévisible.Novembre 2020 : Microsoft déclare que la pénurie devrait durer jusqu’avril 2021 au moins.Mars 2021 : Foxconn dit ne pas pouvoir suivre la cadence et annonce une réduction de 10 % de ses expéditions.Juillet 2021 : Lisa Su, PDG de AMD, déclarait que la situation restait tendue, mais que la situation devrait s’améliorer en 2022.Toshiba annonce qu’il ne sera pas capable de fournir assez de puces avant au moins un an, soit jusqu’en fin d’année 2022.