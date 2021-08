Il y a des jeux (parfois un seul) qui peuvent vous faire acheter une console, pour moi Devil May Cry a été le jeu qui m'a fait acheter la PS2, l'excellent Hideki Kamiya (un des meilleurs CV en tant que réalisateur de jeux vidéo) a réussi quelque part à "révolutionner" le beat them all, avec une ambiance digne d'un Castlevania (j'y voyais un jeu qui rendait hommage), un des personnages les plus charismatique qui existe : Dante. Le genre de jeu qui donne envie de faire venir des potes chez toi pour leur montrer le jeu et une fois vu, ils ont autant envie que toi de prendre la manette et tu vois se dessiner sur leur visage un réelle plaisir, il y a même pas besoin de mot, on se regarde et on se comprend.PS : Le jeu est sortie leau Japon, pour l'Europe nous avons du attendre le mois de Décembre.