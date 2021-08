Contrairement aux derniers opus que sont Tales of Xillia et sa suite, mais aussi Tales of Berseria qui se passait bien avant Tales of Zestiria, on apprend par le producteur Yusuke Tomizawa que Tales of Arise sera un jeu 100% autonome avec une vrai conclusion et qu' il n'y aura donc aucune suite, ni préquel et qu'en plus aucun DLC Histoire n'est prévue.