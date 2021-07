Vous avec sans doutes entendu parler de cette histoire suite à l'énième censure de ses videos dont la dernière sur Duke Nukem Forever. J'ai voulu voir la video non censurée, mais il faut envoyer à Youtube sa carte d'identité... Plutôt creuver. J'avoue avoir du mal à comprendre l'attitude de Youtube qui perd quand même pas mal de gros youtubeurs au profit de Twitch. On a vraiment l'impression qu'ils mettent des batons dans les roues des créateurs qui ont fait la popularité de la plateforme... Quel intérêt d'aller sur internet si c'est pour avoir autant de censure que la TV US... Bref, vous en pensez quoi?

posted the 07/29/2021 at 08:59 AM by pharrell