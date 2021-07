Akira Toriyama est plus impliqué que jamais dans un film.Pour les chara design de Piccolo par exemple il a remis ces coloris du manga (dans DBZ piccolo a la ceinture bleu et les truc des bras en rose) par contre il fait ses chaussures arrondis alors quelle ont toujours était en picIci avec sa cape emblémentique.Et voici Pan la fille de Gohan!Krilin toujours dans la police.Pour montrer la grande implication de Toriyama, le realisateur du film montre que Toriyama a dessiné la ou habite Piccolo(on le voyait toujours a cote d’une cascade à l’ancienne mais on a jamais vu sa maison) voilà son emplacement et sa maison en details après.Le nouveau perso qui aura surement un role important.Et enfin le teaser ,