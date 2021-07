La compagnon d'arme de Joel, Tess, sera incarné par Anna Torv, connue pour ses roles dans Fringe ou Mindhunter, mais qui fut aussi la voix de Nariko dans Heavenly Sword, l'exclue PS3 de Ninja Theory.Encore une fois on est face a un physique tres different du personnage du jeu.

posted the 07/23/2021 at 09:56 AM by guiguif