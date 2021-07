Bonjour tout le monde. J'ai un problème assez bizarre et particulier. environ après 30 minute de jeu qui prennent en charge le Dolby Atmos, le jeu ce met a avoir des saccades de son environ au 6 a 7 min durant 5 a 7 seconde, ce qui est bizarre, il le fait plus souvent durant des cinématique comme dans DOOM Eternal ou The Medium. Même problème avec stéréo compressé mais avec Windows Sonic aucun problème de son. Je suis sur Xbox Series X. Je pourrais tu avoir un problème d'interférence de l'audio du casque a la console ???https://www.xbox.com/fr-CA/accessories/headsets/xbox-wireless-headset

Who likes this ?

posted the 07/16/2021 at 08:41 AM by turok