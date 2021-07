Bonjour, depuis deux semaine j'ai une SXS et depuis le quelque jours elle me fait un truc bizarre 5 ou 6 fois.

Je joue normal et puis d'un seul coup l'image fige et le son continue mais en sacadé j'ai eu le bug seulement sur DOOM car je ne joue qu'avec lui.

Avez-vous déjà eu des bugs du même genre?

Avec quel jeu?

D'après vous c'est logiciel ou hardware?

Un retour chez Microsoft?