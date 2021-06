Bonsoir à toutes et à tous !J'ai eu peu de temps pour moi ces dernières semaines mais revoilà une vidéo.Vidéo qui inaugure une nouvelle série sur les shoot'em up, genre que j'apprécie particulièrement (même si je suis nul en véritéDonc je vous présente Ghost Pilots, premier shmup de la ludothèque Neo-Geo :

posted the 06/30/2021 at 04:45 PM by pxl