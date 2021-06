The board of Forever Entertainment S.A. (FE) is informing of having signed a material agreement between FE and Nintendo Co. Ltd (Nintendo) of Japan.



On the basis of the agreement FE will receive a significant financial backing from Nintendo to fulfil a publishing agreement, the purpose of which is to release several titles from FE release schedule on Nintendo Switch.



The exact release date of each individual titles will be announced in separate reports.

Pendant que "HK" développe un nouveau jeu intitulé "Sl", l'éditeur polonais Forever Entertainment affirme avoir reçu un fond d'investissement important de la part de Nintendo lors d'un accord entre les deux entreprises.L'éditeur est connu mais sans plus pour éditer plusieurs jeux indies sur Nintendo Switch et surtout pour avoir récupéré le droit de financer un remake du jeu Panzer Dragoon de chez SEGA.Plus tôt dans l'année on apprenait que c'était chez Square-Enix que Forever Entertainement avait signé un contrat, leur "permettant de créer des remakes de licences Square-Enix". Sachant qu'actuellement ils sont sur le remake de Panzer Dragoon Zwei avec le développeur Megapixel Studio.Pas plus d'informations et on n'en sais pas grand chose vu que Nintendo ne s'est pas exprimé à ce sujet, mais je peux dire que ça va jusqu'à imaginer déjà des remakes de Mole Mania ou Mach Rider ou je ne sais quoi autre vielle IP Nintendo oubliée