Le nouveau JRP Tactics de Kadokawa Games initialement appelé project Stella, créé par Yoshimi Yasuda refait parler de lui avec une annonce de sortie mondiale pour cette année sur PS4 et PS5.Relayer, se passera dans un monde Space Opera, ou le joueur devra contrôler des mechas. Le jeu se déroule dans un avenir proche, après que l'humanité ait pris contact avec les "Relayers", des formes de vie extraterrestres déterminées à détruire l'univers. À peu près à la même époque, certains humains appelés "Starchildren" commencent à découvrir des pouvoirs uniques qui leur sont conférés par une ancienne civilisation extraterrestre. Ces "Starchildren" sont les seuls capables de piloter "Stellar Gear", de grands mechas qui sont la seule réponse de l'humanité aux "Relayers".De plus l'éditeur Asiatique Clouded Leopard Entertainment a annoncé sur son site officiel que le jeu aura les voix en Japonais et les textes localisés en^^

posted the 06/23/2021 at 11:26 AM by yais9999