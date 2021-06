Hello à tous,

Je souhaiterais savoir si quelqu’un a des retours sur les PC HP OMEN 30L GT13-0818NF équipés d’un cpu Intel i9 - 10900K et d’une 3090 ? Il me semble avoir lu qu’ils avaient en problème d’overheating à cause de L’AIO un peu légère ? Concernant le long terme et les possibilités d’évolution ? Merci d’avance