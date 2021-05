Il y a quelques heures, le web s'est mis en ébullition concernant une fuite de données chez un développeur. L'info est tombée, Square a vu son planning livré aux internautes du monde entier. Les trailers ne devraient pas tarder, mais voici l'essentiel des infos.



Remakes, Remasters :



- Live a Live remasterisé sur Switch et PS4, fin 2021.

- Saga Frontier 2 remasterisé sur Switch et PS4, fin 2021, un pack avec le premier sera disponible.

- Portages de Chrono Cross et Xenogears en dématérialisé sur les PSN US et EUR, aucune date.

- FF Type-0 version PS5, 2022.

- Trilogie FFXIII remasterisée sur PS4, 5 et Xbox, le 17/12/21 en hommage à la date de lancement du XIII.



Jeux connus :



- FFXIV, gameplay trailer de Endwalker et roadmap.

- FFXVI, nouveau trailer, fin 2022. Annonce du collector, et d'une édition spéciale avec un SteelBook conçu par Yoshitaka Amano.

- FFVII Remake Part2, reveal trailer, pas de date, PS5 only temporairement.

- Triangle Strategy, trailer et nouvelle démo disponible après la présentation. Début 2022.

- The World ends with You NEO, nouveau trailer, annonce d'un pack contenant le 1 et 2, ainsi que d'un collector.



Nouveaux jeux :

Le meilleur !



- Kingdom Hearts : Cosmo Worlds Cycle, une nouvelle saga qui sera composée de :

- KH : IV, ps5 only, exclu temporaire. Nouveau personnage principal, bien que Sora reste jouable. Confirmé qu'il n'y aura pas d'univers Marvel ni Star Wars, mais bien des Pixar.

- KH : Dawn of the Stars, sur Switch, une prequelle avec de nouveaux persos, un peu comme Birth by Sleep à l'époque. Sortira avant le IV.

- Mise a jour du jeu mobile.



- Parasite Eve : ReCell, un remake complet du premier, avec un monde ouvert urbain et des lieux confinés en guise de donjons et endroits à visiter. Penser à Deadly Prémonition.



- Final Fantasy : Origin, un action rpg dans un univers inédit, gameplay inspiré de Fallen Order. Grand royaume mélancolique et torturé, où il faut ramener la lumière en tuant des démons, et les purifiant via des rituels.



- Compil des FF et KH jeux musicaux.



Et des infos en vrac :

- Le nouveau perso de KH sera bien le boss secret du III.

- Une nouvelle méthode de travail favorise le partage de ressources, les équipes s'entraident sur ces projets.

- FFVIIR2 ira de Nibelheim à la cité des anciens, mais de nouveaux lieux et nouvelles scènes feront leur apparition.

- Transfert de sauvegarde entre VII et le 2.

- Square a embauché et délégué massivement.

- Je m'ennuyais grave alors j'ai pondu tout ce tas de conneries, rien n'est vrai, navré de vous avoir fait perdre votre temps.

- Un jeu de combat est en cours de développement mais c'est encore bcp trop tôt pour en parler.

- Réflexions en cours pour exploiter la licence Xeno.



Bonne soirée.