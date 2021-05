Bonjour,



j'arrive installer le jeu et la mise à jour 1.01, le jeu se lance, je joue et j'arrive au début du chateau et toujours au même endroit, après que le genre de rouleau compresseur avec des piques me libère des menottes, il y a une porte a déverrouiller et quand je la passe, le jeu se coupe avec le message suivant:



"Le téléchargement des données de jeu n'est pas terminé"

"Veuillez attendre la fin du téléchargement"



Sauf que rien ne se passe, pas de téléchargement, j'ai beau ressayer je suis bloqué au même endroit

ça arrive a quelqu'un d'autre aussi? une solution SVP