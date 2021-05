Je me disais bien que pour un jeu Namco Bandai la jaquette de Scarlet Nexus puait la jaquette type de jeu americain, je comprend mieux maintenant, c'est une exclue occidentale.Le jeu sortira sur PS5, PS4, Series, One et PC le mois prochain.Au passage quelques nouveaux petits sceens

Who likes this ?

posted the 05/10/2021 at 09:59 AM by guiguif