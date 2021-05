Hello tout le monde,Après le filma et le supposéil semblerait qu'une série sursoit en "early development" chezcomme rapporté par le site"Une version 'précoce' du script existe ainsi que quelques concept art (lesquels auraient été vu par l'auteur original de l'article). L'histoire serait construite de la même manière que des films tel queou, avec le protagoniste qui aurait une tâche simple mais qui devrait avancer à travers plusieurs combats contre des ennemis. Chaque épisode de la saison composé de 8 épisodes verrait le protagoniste se battre contre un boss du jeu comme climax.Selon la personne qui aurait vu le script et les concept art ça serait un régal pour les yeux et respecterait l'aspect sanglant du jeu.Sony serait insatisfait avec quelques éléments du script qui est en train d'être ré-écrit. Cependant de nombreux éléments tel que les combat de boss à chaque épisode resteraient présent. Il n'y a pas de news concernant le casting. Cependant il est dit qu'ils recherchent comme acteur principal quelqu'un qui a une forte expérience dans les cascades."Qu'est ce que vous en pensez ? Une courte série adapté de l'univers de Bloodborne avec un gros budget ça peut envoyer du lourd (et peut être leur donner envie de faire une suite au jeu ? :3).