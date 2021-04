Le développeur de "Control" Remedy Entertainment est actuellement sur un total de cinq projets, dont l'un serait une exclue PS5 en collaboration avec Sony.Cette rumeur est alimentée par un certain nombre de liens d'offres d'emploi de Remedy partagés par Claire Bromley, productrice externe de PlayStation, ainsi que par des messages de Christopher Schmitz, directeur de l'exploitation, Thomas Puha, directeur de la communication, et Sam Hughes, concepteur audio.De son coté l'insider Shpeshal Ed, plutot affilé Xbox et ayant leaké l'arrivée de FF7R sur le PSN+ du mois d'Avril, a aussi posté sur Twitter que cette exclue pour Sony serait bien réelle.Wait and See.