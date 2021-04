Le jeu est fait par une team indie Steel City Interactive, mais très passioné par la boxe, le dernier jeu de boxe en date, est Fight Night Champion qui date de.... 2011 ! c'est une honte!EA en meme temps... cette boite greedy afPerso je trouve que c'est très bon pour de l'alpha ! le problème sont les animations de punch, et la coordination du corps lors des coups, et ils savent qu'ils doivent travailler cela, mais le footwork, les graphisme, les mécanique de gameplay, devoir gérer son BPM qui va être un bon anti-spam etc!A savoir qu'il est possible de gagner la ceinture WBC, si vous êtes champion dans le jeu on vous envoie la réel ceinture WBC, comme pour les pros !!https://www.steelcityinteractive.co.uk/ Le site officiel des developpeurs