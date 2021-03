J'ai hate!Le jeu s'inspire des SWAT et Rainbow Six, de quoi charmer le studio d'édition de Chris Coates.Void Interactive développe depuis quelques années déjà Ready Or Not, un jeu de tir tactique et coopératif qui permettra aux joueurs de participer à des résolutions de prise d'otages, un titre qui n'est pas sans rappeler les jeux SWAT ou Rainbow Six. Le jeu est pour l'instant encore en alpha, mais il vient de se trouver un éditeur.