Bonjour à tousJe vous partager un problème que j'ai sur ma switch :En docké c'est infernal, ca lag de fou:[video]https://www.youtube.com/watch?v=CLNqu8LOLIQ[/video]Exemple sur Bowser's fury mais c'est le cas sur Animal crossing par exemple également...Je suis bien allé voir sur internet, j'ai activé/désactivé le mode jeu de ma télé, j'ai reboot la switch mais rien ne change.Auriez vous des conseils? Est-ce que cela vous arrive aussi?Merci pour vos retours et bon dimanche

posted the 03/21/2021 at 02:55 PM by telinar