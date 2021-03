Alors en grosIGN Italia a récupéré le dernier casque Xbox (audio) sans fil, et a eu droit à sur la console (Xbox Series évidemment) à un message d'avertissement spécifiant que "le casque VR doit être mis à jour". La mention VR est également répété dans le message suivant.ChelouAlors oui, y a un bug par rapport au casque audio mais le fait que la console mentionne directement la VR prouve que quelque chose se prépare chez MS.Et il était temps, même si j'aurais davantage vu un deal de compatibilité avec HTC Vive ou Oculus.En passant, comme le rapporte ResetEra, on peut au moins dire que hors tiers, les mecs ont déjà des jeux prêts :Compulsion:Ninja Theory:Double Fine:inXile:Mojang Studios:Bethesda game studios:id Software:Machine Games & Arkane:(grosse daubeXGS Publishing:

Like

Who likes this ?

posted the 03/16/2021 at 03:29 PM by shanks