Je l'avais promis à @Kevisiano que le prochain top serait sur Zelda x) et cette fois ci un gros top puisque pas un top 10 mais un top 20 !Les donjons/temple de Zelda ont toujours été un grand moment pour moi, voici donc un top 20 de ceux qui m'auront le plus plu ! ÉPISODE 3D seulement ! Je vais pas mettre une vidéo pour chaque temple car trop volumineux.Comme d'habitude, risque de spoil les enfants...20)- J'ai surtout aimé la succession d'épreuve lié à chaque thématique. Et le combat final assez dantesque.19)- Enfin un donjon qui proposait du challenge dans Zelda SS. J'ai beaucoup aimé l'idée du chronolithe qui permettait d'alterner passé et présent. Le temple était assez long et difficile, mais vraiment sympa à parcourir. Par contre, le boss était tout moisi malheureusement...- Le temple le plus difficile de Wind Waker, et tant mieux vu que je reproche à ce Zelda d'être trop facile. Un temple vraiment sympa et qui propose enfin du challenge. Le boss de ce temple était relativement impressionnant !17)- Une ambiance assez étouffante se dégage de ce donjon. Ou il n'y a pas vraiment de musique mais juste une ambiance sonore palpable. J'ai beaucoup aimé le combat sur les plate forme de lave avec les Lizalfos, et le boss de ce donjon bien qu'il soit d'une facilité assez déconcertante. L'exploration de ce donjon est cependant meilleur en Master Quest car plus difficile.16)- Oui, je le met pas plus haut car ce temple m'a vraiment fait chier quand même ! Et faire les aller retour pour augmenter ou descendre le niveau de l'eau était relou... Puis mettre pause à chaque fois pour mettre ou enlever les bottes de plombes était assez relou. Mais ça reste un temple marquant, surtout pour son combat avec Dark Link !15)- Un des rares temple que j'ai aimé dans ce Zelda. Ce temple me fait penser à une gigantesque salle de bain. Un énorme Bouddha au centre du temple, qui permet d'accéder à l'étage inférieur qui semble s'apparenter à l'enfer. J'ai beaucoup aimé ce changement d'ambiance. Et le boss est le meilleur du jeu avec le boss final !14)- Musique top et ambiance infiltration avec ce super donjon. Bien que la deuxième visite soit assez anecdotique malgré le super combat contre le piaf géant ! Fait intéressant, il fait toujours nuit dans la Forteresse Maudite on sait pas pourquoi sûrement parce qu'elle est sous l'influence de Ganondorf.13)- L'un des rares donjons du jeu à proposer un peu de challenge. J'ai adoré ce donjon, notamment parce qu'on contrôle les statues à l'aide de notre baguette du vent. On récupère également l'arc et le boss était vraiment pas mal !12)- Un temple vraiment génial ! Pas bien difficile mais la transformation en Goron est excellente. Et le boss qui va avec également.11)- C'est un peu le "Temple de L'ombre de ce jeu" même si il a un petit côté temple de l'esprit également avec les énigmes liés au bouclier miroir. C'est pas un temple très difficile, il est même assez simple mais j'ai adoré le parcourir car il est vraiment fun. L'ambiance "opressante" est sympa bien que le boss de ce donjon soit tout pourri malheureusement...10)- Un temple absolument génialissime ! Notamment avec les bottes de plombs qui permettent littéralement de marcher au plafond. La musique bien que répétitive vraiment sympa. Le combat de Sumo au dessus de la lave. Et pour finir le boss final du donjon assez impressionnant mais trop simple malheureusement. Vraiment un super temple !9)- Ce temple est génial surtout parce qu'il a pour moi une des meilleures transformation du jeu, Link Zora ! La musique également de ce temple est top et le boss poisson piranha là est assez difficile mais réellement fun à combattre.- J'ai adoré ce donjon surtout parce que j'adore la tunique Goron qui pue la classe. Mais bon pas que heureusement. La musique est top, bien qu'un peu triste, mais ça renforce largement l'ambiance saisissante et étouffante par la chaleur qui se dégage du donjon. L'histoire également est assez intéressante car autrefois, le temple du feu était une prison dans laquelle ont enfermé les détenus qui mourrait à petit feu à cause de la chaleur insupportable... Sympa pas vrai ? Puis le combat avec Volcania est tellement classe !7)- Le temple de l'eau de OOT mais en "mieux" Difficulté quand même assez relevé. Puis la tenue de Zora qui permet de nager aisément dans l'eau était vraiment cool. Que dire aussi du boss des Abyss qui mavait assez impressionné à l'époque quand j'ai fais le jeu. Le combat contre lui était top également. J'ai largement préféré lui a Morpha, oui oui c'est es dit et j'assume x)6)- Un temple absolument macabre à la sixième place. Tout est lié à la mort ici. Quand c'est pas les hachoirs géant qui veulent vous couper la tête, ça sera les effroi qui voudront vous faire un câlin. La traversée des "enfer" sur le bateau est un clin d'œil au Styx lui même. Il se dégage une ambiance presque insoutenable dans ce donjon, et la musique qu'on entend en fond et jouer par le monstre du puits. Vous avez dit glauque ?5)- Il est pour moi un des meilleurs temple tout Zelda confondu (bah oui sinon il serait pas à cette place) et bordel quel kiffe ! La musique est génial, et le fait de contrôler avec la bâton d'énorme statue et de tout écraser à vraiment quelque chose de jouissif ! Le donjon est malheureusement trop simple mais le combat contre le Darknut est super, le boss de ce donjon l'araignée Golghoma est super bien faite mais trop simple mais quel plaisir de lui écraser l'abdomen avec les statues gigantesque. Un putain de temple tout simplement !4)- Un temple à l'ambiance tout à fait particulière. La musique est... Spécial mais correspond tout à fait à l'atmosphère du temple. C'est un donjon très difficile, donc il peut vite décourager et ça a été le cas pour moi mais il est vraiment très très bon. Avec l'obtention des doubles grappin, on se la joue vraiment Spider Man et c'est super fun. Le boss est également génial, quand on l'affronte dans les cieux sous un orage, c'est vraiment épique ! De toute façon, Zelda TP est épique !3)- Sûrement une des meilleures musiques du jeu, ce temple est assez particulier car on le fait une fois à l'endroit et l'autre fois à l'envers ! Il est très difficile, sûrement une es donjons les plus dur de toute la saga mais bordel quel pied ! Le boss est également super à affronter ! Puis merde cette musique quoi, je me répète mais elle est génial !!!Ex æquo avec...- Impossible de départager les deux, le temple de l'esprit était auparavant mon donjon préféré de toute la saga Zelda mais il a baisser dans mon classement après l'avoir refais car trop facile malheureusement. Mais bon, l'ambiance égyptienne, le boss et mini boss sont tellement culte que je l'adore toujours autant, et puis cette musique... Le bouclier miroir qui est le plus classe tout Zelda confondu pour moi font que ce temple est un véritable chef d'œuvre et coup de cœur !2)- Médaille d'argent pour ce temple des neiges avec ces bon gros yétis ! Un temple très original car en fait c'est un gigantesque manoir qui appartient au yétis du coin. C'est également un des temples qui m'a énormément bloqué notamment avec sa foutue énigmes de bloc sur la glace mais bon. Ça reste un chef d'œuvre de level design, et que c'était sympa de se ravitailler avec la soupe de madame yétis ! On obtient également le boulet, une arme extrêmement bourrine mais super fun à utiliser. Dommage que le boss soit tout moisis mais à part ça c'est génial !- Impossible de les départager également. Son ambiance pluvieuse à l'extérieur, le combat contre le chef des molblins. Puis une fois dans le château, la musique de Ganondorf, puis le combat final incroyable et épique font que je ne peux que mettre ce temple à la seconde place ! Enfin un vrai château d'Hyrule qui se fout pas de notre gueule !1)- Le meilleur temple de toute la saga Zelda est pour moi celui là avec son ambiance "Indiana Johns". Un temple a l'atmosphère très macabre, sable mouvant, insecte, pièges et spectre sont les dangers principaux de ce lieu très hostile. Puis on obtient l'un des objets les plus fun tout Zelda confondu. L'aérouage, sorte de "skate" sur rail, un objet super fun dont le donjon se sert admirablement bien. Puis viens Humbaba, un dragon squelettique qu'il faudra bousiller avec L'aérouage ! Suivis d'une course poursuite dans laquelle il faudra sauter sur lui pour enfin le vaincre. Mais ça sera pas chose facile car le donjon est assez difficile !- Impossible à départager également ! Le meilleur donjon de OOT pour moi, et un des plus difficiles. Très marquant, sa musique, son ambiance, son boss. Les spectres quil faut vaincre, les couloirs tordus ou encore le plafond qui s'effondre. C'est un vrai kiffe et le meilleur donjon de la saga pour moi avec la tour du jugement. D'ailleurs, ils sont assez similaire car dans les deux, il faut la flamme des spectres pour progresser !Mentions honorable : Ils ne sont pas dans mon top mais j'ai quand même apprécié les faire, les voici.- Caverne du Dragon de Zelda Wind Waker- Bois défendu de Zelda WW- Temple du Bois Cascade de Zelda MM- Gallion des Sables de Zelda SS- Tour des Cieux de Zelda SS- Temple Sylvestre de Zelda TPVoilà, j'espère que ce top vous aura plu et désolé pour les quelques égalités mais certains temple ont été impossible à départager pour moi. On remarquera dans mon top la domination de Zelda Twilight Princess qui a pour moi les meilleurs donjons de tout les Zelda 3D. Seul le Palais Du Crépuscule est foiré dans ce Zelda. Tout le reste est au top !Hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre top à vous et pourquoi pas faire un top 20 si vous en avez le courage !A la revoyure ! ^^