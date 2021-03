Je veux parler de ces deux excellents shooter spatiaux / space operaStarlanceret FreelancerLa société digital anvil n'existant plus, qui détient les droits de ces jeux ?Chris Roberts ? (vu comment il est occupé avec Star Citizen, y'a rien à espérer de son coté)Ou microsoft ? (ils ont édité les jeux, mais peut être qu'ils ont une partie des droits) et puis ce serait bien d'avoir des remaster ou remake ou des suites vu que le genre se raréfie (en dehors d'elite dangerous) et l'univers de starlancer était pas vraiment mal (guerre froide dans l'espace)