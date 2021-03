Salut à tous, Je rencontre un problème avec ma Switch. Elle ne détecte plus les manettes Gamecube depuis le passage en maj 11.0.0. Ayant l'adaptateur Wii U sorti avec Smash 4 j'ai pensé qu'il avait rendu l'âme donc j'en ai acheté un nouveau mais le problème persiste. J'ai aussi essayé sur un autre dock. Le seul truc qui reste c'est la mise à jour de la console mais je ne trouve rien à ce sujet sur le net. Merci à tous pour vos réponses.

Like

Who likes this ?

posted the 03/02/2021 at 03:01 PM by niexmad