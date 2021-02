Vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines les comédiennes de doublages incarnant Gon et Killua avaient teasés leurs retours et la toile s’était evidement enflammée.Etait-ce un retour de l'anime ? Un film ? Un OAV ? Un jeu video ? Les plus sceptiques comme moi pensaient evidement a mal avec un jeu smartphone voir pire un Drama CD... et bien sachez qu'elles ont repris leurs roles pour... pour... un Escape Room"Ce jeu où il faut « s'échapper d'un labyrinthe changeant de forme » introduira un scénario original dans le cadre de l'examen de passage pour devenir Hunter, avec en bonus des nouveaux enregistrements audios.Cette escape room peut être jouée de n'importe où dans la mesure où les joueurs ont en leur possession un kit, qui pourra être acheté depuis le site Real Escape Game à partir du 1er mars ; ou depuis les boutiques SCRAPS à compter du 25 mars. Un kit de base coûtera 3 000 yens, et un kit Deluxe 5 000 yens. Un essai gratuit est disponible depuis le site. "